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Ученые: легендарный город Мачу-Пикчу могут уничтожить микробы

Наука

В журнале Science of the Total Environment была опубликована статья, в которой учёные утверждают, что уже в ближайшее десятилетие древний город инков Мачу-Пикчу могут уничтожить бактерии.

Учёные: легендарный город Мачу-Пикчу могут уничтожить микробы. 398999.jpeg

По словам учёных, в последнее время исследователями была отмечена высокая активность микроорганизмов, поедающих гранит. Они проникают в древние строения через трещины и наносят непопровимый урон историческом памятнику.

"Помимо микробов в трещины могут проникать водоросли и грибок. Попадая в трещину, микроорганизмы начинают поглощать минералы, разрушая первичную структуру гранита", — рассказывает испанский химик Гектор Мориллас.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, что инки могли использовать государственный строй близкий к социализму, чтобы эффективно управлять обществом.

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