Ученые: легендарный город Мачу-Пикчу могут уничтожить микробы

В журнале Science of the Total Environment была опубликована статья, в которой учёные утверждают, что уже в ближайшее десятилетие древний город инков Мачу-Пикчу могут уничтожить бактерии.
По словам учёных, в последнее время исследователями была отмечена высокая активность микроорганизмов, поедающих гранит. Они проникают в древние строения через трещины и наносят непопровимый урон историческом памятнику.
"Помимо микробов в трещины могут проникать водоросли и грибок. Попадая в трещину, микроорганизмы начинают поглощать минералы, разрушая первичную структуру гранита", — рассказывает испанский химик Гектор Мориллас.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, что инки могли использовать государственный строй близкий к социализму, чтобы эффективно управлять обществом.
Читайте также:
Инки - социализм с индийским лицом?
Инки были более дипломаты, чем вояки
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".