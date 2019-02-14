NASA: марсоход Opportunity замолчал навсегда

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о прекращении поисков марсохода Opportunity. С июня прошлого года связь с аппаратом была потеряна. Последняя попытка ее восстановления была предпринята во вторник 12 февраля, но оказалась неудачной.

Opportunity находился на Марсе с января 2004 года. При высадке аппарата на поверхность красной планеты ожидалось, что он будет собирать информацию и посылать на землю сигнал около 90 марсианских дней. Столь длительный срок работы стал для исследователей настоящим подарком.

Марсоход работал на солнечных батареях, поверхность которых очищалась от пыли естественным ветром. Но после мощной пылевой бури 2018 года, по словам специалистов NASA "погрузившей планету в темную нескончаемую ночь", свет на батареи перестал поступать и аппарат погрузился в спящий режим.

"На протяжении более чем десяти лет Opportunity был иконой в области исследования планет, рассказывая нам о древнем прошлом Марса, как о важной, потенциально пригодной для жизни планете", — приводит сайт NASA слова Томаса Зурбухена, заместителя администратора Дирекции научной миссии управления.

Менеджер проекта Джон Калласс отметил, что в NASA "приложили все разумные инженерные усилия, чтобы попытаться восстановить Opportunity и определили, что вероятность получения сигнала слишком низка, чтобы продолжать усилия".

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах NASA искать пропавший марсоход до февраля 2019 года.

Источник фото: nasa.gov

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