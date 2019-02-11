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Ученые пытаются понять внезапную гибель около 20 тыс. кайр

Наука » Экология

В Нидерландах по берегу Северного моря обнаружили около 20 тысяч истощенных от голода или уже мертвых  кайр.

Ученые пытаются понять внезапную гибель около 20 тыс. кайр

Отчего погибают кайры, называют вопросом на миллион долларов. Птицы, судя по всему, давно голодали только в границах Нидерландов. Это вызывает недоумение орнитологов. В соседней Германии и Бельгии, которые для птиц не закрыты государственной границей, мора среди кайр не наблюдается.

Обычно в Северном море кайрам хватает рыбы, чтобы прокормиться даже зимой, говорят ученые. Правда, они не уточняют, достаточно ли там рыбы в этом году.

В числе прочих проверялась так же версия, что кайры наглотались пластика, которым арктические моря просто завалены. Однако вскрытие погибших птиц показало, что никакого пластика у них в желудке нет.

Двадцать лет назад в том же Северном море у берегов Нидерландов происходило нечто подобное. Тогда орнитологи тоже так и не поняли, что случилось с кайрами. 

Выживших птиц как могут спасают в местных приютах диких животных. 

Фото: bykvu.com

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Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Владимир Губарев
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