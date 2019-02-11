СМИ: ученые отучили комаров постоянно пить кровь

Американские ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке смогли заблокировать сигнал голода у комаров, сообщает научное издание Cell.
Биологи установили, указывается в статье, что за механизм регуляции аппетита у комаров отвечает рецептор 7 подобного Y нейропептида, который также отвечает и за чувство голода у человека.
Исследователи накормили самок желтолихорадочных комаров настоящей кровью и специальным солевым раствором с добавлением агонистов указанного рецептора. Выяснилось, что у самок, накормленных физраствором, значительно ослабло стремление к поиску крови. Насекомые не кусали человека и отправлялись на поиски пищи только через несколько дней. Также самки оказались неспособны откладывать яйца.
Как заявляют ученые, успешный эксперимент позволил значительно ограничить аппетит комаров, а также снизить скорость воспроизведения зараженного потомства. В дальнейшем результаты исследования помогут сократить риск возникновения опасных эпидемий, таких как желтая лихорадка и вирус Зика, переносчиком которых является желтолихорадочный комар.
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