СМИ: ученые отучили комаров постоянно пить кровь

Американские ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке смогли заблокировать сигнал голода у комаров, сообщает научное издание Cell.

Биологи установили, указывается в статье, что за механизм регуляции аппетита у комаров отвечает рецептор 7 подобного Y нейропептида, который также отвечает и за чувство голода у человека.

Исследователи накормили самок желтолихорадочных комаров настоящей кровью и специальным солевым раствором с добавлением агонистов указанного рецептора. Выяснилось, что у самок, накормленных физраствором, значительно ослабло стремление к поиску крови. Насекомые не кусали человека и отправлялись на поиски пищи только через несколько дней. Также самки оказались неспособны откладывать яйца.

Как заявляют ученые, успешный эксперимент позволил значительно ограничить аппетит комаров, а также снизить скорость воспроизведения зараженного потомства. В дальнейшем результаты исследования помогут сократить риск возникновения опасных эпидемий, таких как желтая лихорадка и вирус Зика, переносчиком которых является желтолихорадочный комар.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские ученые нашли новый способ борьбы с инфекциями, при котором организм начинает борьбу с вирусом раньше, чем иммунитет "выпустит в атаку" антитела. Это возможно благодаря системе "самоубийства" зараженных клеток.

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