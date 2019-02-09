Ученые создали кофе, при производстве которого не используются кофейные зерна

Команда ученых придумала и создала компанию, которая производит так называемый "молекулярный кофе". Особенность этого напитка заключается, в том, что он выглядит и ощущается как самый настоящий кофе, но сделан он при этом не из кофейных зерен.

Примечательно, что создатели столь любопытного напитка в интервью средствам массовой информации о составе своего чудо-кофе говорят с осторожностью и основных его секретов не раскрывают. Ученые лишь рассказали о том, что опытным путем открыли несколько десятков соединений, что содержатся в настоящем кофе. Используя натуральные и экологически чистые ингредиенты, специалисты, по их же словам, воспроизводят комбинацию этих соединений.

Авторы любопытного проекта рассказали о том, что подтолкнуло их к созданию кофе, при производстве которого не используются кофейные зерна. Одна из главных причин, признаются ученые, это медленное исчезновение натурального кофе. Так, указали ученые, больше половины известных на сегодняшний день видов кофе находится под угрозой исчезновения.

Вторая же причина, говорят специалисты, это желание сделать стоимость обыкновенной чашки кофе ниже.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кофе снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом заявили ученые из Канады.

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