Японские ученые обнаружили у рыб способность узнавать себя в зеркале

Ученые из Японии обнаружили, что рыбы узнают себя, когда смотрят в зеркало. Полученные японскими учеными данные являются первыми в своем роде и могут свидетельствовать о наличии у рыб самосознания.
О любопытном открытии исследователей сообщает японское издание Asahi.
О том, что рыбы узнают себя в зеркале, ученые из Японии узнали следующим образом. Они поместили в аквариум обыкновенную тропическую рыбку. После ученые установили напротив резервуара с водой зеркало. Примечательно, что животное тут же начало ударяться о стенку аквариума, пытаясь атаковать свое отражение.
Однако, сообщает японское издание, буквально через несколько дней тропическая рыбка, изучив повадки своего "двойника", перестала реагировать на отражение.
На этом японские ученые не остановились. Они поместили в аквариум еще нескольких рыбок этого же вида, предварительно пометив их маркером. Увидев свое отражение в зеркале, животные принялись очищать себя от следов, нанесенных на их тела дотошными исследователями.
Ученые из Японии считают, что их эксперимент доказывает превосходство интеллекта рыб над принятым обществом представлении о нем.
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