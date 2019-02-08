Ученые опровергли мнение о связи рака и технического прогресса

Исследовательская группа палеонтологов опубликовала сообщение о находке остеосаркомы в останках древней рептилии. Возраст животного — около 240 миллионов лет. Статью ученых опубликовал авторитетный ежемесячный журнал JAMA Oncology, издаваемый Американской Медицинской Ассоциацией.

По мнению палеонтологов, обнаруженная ими злокачественная опухоль на бедренной кости рептилии соответствует современной остеосаркоме человека. Кость была найдена на территории Германии.

Авторы статьи считают, что их открытие опровергает гипотезу о возникновении эпидемии рака в результате развития цивилизации, показывая существование этой болезни "на протяжении всей истории позвоночных".

Подобные находки специалисты совершали и ранее. Так, несколько лет назад "Правда.Ру" сообщала об обнаружении в Хорватии ребра неандертальца с признаками рака костей. Онкозаболевания в древности были распространены и в Сибири. Так, в 2016 году сотрудники Иркутского государственного университета рассказали об останках мужчины, умершего недалеко от Байкала от рака легких 4,5 тысячи лет назад.

Источник фото: wikimedia.org

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