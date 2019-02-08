Астрономы: риск столкновения Земли с астероидом в 21 веке вырос

Об этом сообщают астрономы из Координационного центра наблюдения за околоземными объектами Европейского космического агентства.

Так, напоминают эксперты, астероид 2018XB4 с диаметром в сотню метров входит в список самых опасных небесных объектов для планеты Земля на сегодняшний день.

Согласно прогнозам экспертов, он может рухнуть на Землю в конце 21 века — в далеком 2092 году. Однако, несмотря на то, что вероятность этого выросла, отмечают астрономы из Координационного центра наблюдения за околоземными объектами Европейского космического агентства, она все равно остается крайне низкой.

Таким образом, утверждают ученые, вероятность того, что в 2092 году астероид 2018XB4 все-таки столкнется с планетой Земля, составляет один шанс на несколько тысяч.

Напомним, что астероид представляет собой относительно небольшое небесное тело. Они значительно уступают по объему и массе планетам, поэтому до недавнего времени их принято было называть "малыми планетами".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы из Соединенных Штатов Америки открыли крайне далекую от планеты Земля планету. Одна из главных особенностей ее в том, что год на ней длится примерно 5 тысяч земных лет.

Фото: flickr. com

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