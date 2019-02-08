В России пройдут учения по автономности суверенного Рунета

Российские операторы связи проведут масштабные учения и выяснят, что на сегодняшний день реально угрожает сети Интернет.

В эксперименте примут участие такие гранды в сегменте российских услуг связи, как "МТС", "МегаФон", "Ростелеком" и многие другие. В ходе масштабных учений представители компаний выявят, какие актуальные угрозы для работоспособности и безопасности сети Интернет на сегодняшний день существуют. Затем рабочая группа разработает и введет в исполнение комплекс необходимых мер для защиты сети Интернет от актуальных угроз.

Отметим, что данные учения приурочены к законопроекту о суверенном российском сегменте Интернета — в скором времени пройдут его вторые чтения. Завершить учения и составить необходимый комплекс мер российские операторы связи должны не позднее 1 апреля.

Примечательно, что представители компаний, участвующих в учениях, отказали средствам массовой информации в комментарии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет в личном пользовании смартфона. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства доверяет сети Интернет и активно ей пользуется, но вот современные мобильные телефоны у него доверия не вызывают.

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