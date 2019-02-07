НАСА предупредило об охлаждении Земли.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отмечает снижение температуры на планете. В исследовании, проведенном совместно с Национальным управлением США по исследованию океанов и атмосферы, представлены данные об изменениях температуры начиная с 1880 года.
Самым теплым годом за все это время оказался 2016, когда температура превысила средний показатель на 1 градус. Затем обнаружилась тенденция к похолоданию. Однако, 2018 год все равно был одним из самых жарких за историю наблюдений, превышение составило 0,83%.
Ранее «Правда.Ру» сообщала об исследовании российских ученых, установивших, что климат на планете меняется каждые 200 лет, и в наступившем веке землян ждет «малый ледниковый период». По данным лаборатории космических исследований Пулковской обсерватории, с 90-х годов Солнце вступило в стадию медленного уменьшения светимости, а значит через 15-20 лет и на Земле температура начнет постепенно снижаться. Задержка вызвана "термической инерцией" нашей планеты.
Данные НАСА подтверждают этот прогноз.
Источник фото: pxhere.com
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