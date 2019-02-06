Арктика может остаться без рыбы

Экологи сделали сенсационное заявление: из-за отравляющих веществ, захороненных в арктических морях, может погибнуть вся рыба в регионе, рассказывает poplawok.ru.
Большую опасность представляют 65 тонн ртути, которая затонула у острова Федье вместе с немецкой подводной лодкой U-864. Лодка была торпедирована английской субмариной Venturer в то время, когда направлялась в Японию.
В затонувшей подлодке находится 1857 контейнеров с ядовитым металлом. Они уже потеряли свою герметичность, и каждый год в море попадает около 4 килограммов ртути. По некоторым данным, вместе с ртутью U-864 перевозила оксид урана.
Не менее серьезную, а, может, и большую опасность представляет 35 тысяч тонн немецкого химического оружия, захороненного недалеко от Лиепаи и острова Борнхольм. Его затопили в 1947 году. Там 14 разновидностей отравляющих веществ.
Это только два примера из 17 тысяч опасных объектов, захороненных в Арктике. Как утверждают ученые в России и Норвегии, все они могут однажды погубить арктические моря. Как от этого уберечься, пока никому не ясно.
Фото: Утро
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