Сельдяной король довел японцев до паники

В Японском порту Имизу (префектура Тояма) нашли четырехметрового сельдяного короля (Ryugu no tsukai), который, по преданиям, появляется на поверхности моря перед стихийными бедствиями.

За несколько дней до этой страшной для японцев находки, рассказывает poplawok.ru, две таких же рыбы нашли в заливе Тояма. Чтобы посеять панику среди суеверных жителей Японии, этого было достаточно.

"Сельдяного короля или, как его еще называют ремнетела, японцы хорошо знают. Но многие прожили жизнь и ни разу его не видели. Он обитает на больших глубинах, а если всплывает — жди землетрясения", — говорят эксперты.

То, что между перемещением ремнетела с больших глубин на поверхность моря и сейсмической активностью существует какая-то связь, научно до сих пор не доказано. Ученые говорят, что суеверие японцев, связанное с сельдевым королем, восходит к древним мифам.

Тем не менее, в 2010 году на побережье Японии нашли несколько мертвых ремнетелов, а в 2011-м произошло землетрясение в девять баллов. Тогда погибло 19 тысяч человек и получила повреждения атомная электростанция ​​Фукусима.

Фото: nbcnews.com

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