В Роскомнадзоре ответили на расследование о "секретной космической станции"

Российская Федерация, вопреки мнению общественности и средств массовой информации, не строит никаких секретных космических станций.
Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Соответствующее сообщение появилось недавно на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети "Вконтакте".
В сообщении говорится о том, что не так давно на русскоязычном веб-сайте "Хабр" было опубликовано расследование. Оно, отметим, было более чем любопытным — так, в нем говорилось о том, что российской ведомство строит некую секретную космическую станцию, способную якобы прямой лазерной наводкой сбивать чужие спутники в открытом космосе.
Так, по словам руководителя российского федерального ведомства, данная информация не соответствует действительности. Упомянутая в расследовании станция радиоконтроля, отмечает Александр Жарков, действительно существует, но секретной не является. Она начала свою работу ровно год назад, отмечает Жарков, и выполняет функцию координации работы спутников и других космических аппаратов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский космонавт рассказал средствам массовой информации о размере командировочных, которые он и его коллеги получают за работу на Международной космической станции.
Фото: Роскосмос
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