Guardian: северный магнитный полюс "уходит" от Канады к России

За последнее десятилетие северный магнитный полюс Земли переместился от канадской Арктики в сторону России. К такому выводу пришла группа американских ученых, которые скорректировали местоположение полюса, сообщает The Gurdian.
По подсчетам специалистов, с 1831 года северный магнитный полюс сдвинулся на 2 километра. Скорость смещения полюса в сторону Сибири также все возрастает и за последние годы составила около 55 километров в час. Причиной этого явления ученые считают изменения во внешнем ядре Земли. "Происходящие в нем явления похожи на погодные. Мы бы могли просто назвать это магнитной погодой", - отмечают исследователи.
Ученые обращают внимание на то, что такое быстрое изменение может создать проблемы для компасов и смартфонов, однако на систему спутниковой навигации GPS смена положения полюса серьезного влияния не окажет.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что журнал Naturе опубликовал статью ученых, рассказывающих о движении магнитного полюса к Сибири. Исследователи напомнили, что еще в 2016 году магнитное поле сдвинулось под севером Южной Америки и восточной частью Тихого океана.
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