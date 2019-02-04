Вулкан Тоба может снова уничтожить человечество

Вулкан Тоба, который 75 тысяч лет назад оставил в живых только две тысячи человек, может снова проснуться, рассказывает poplawok.ru.

На острове Суматра, где находится Тоба, нарастает геологическая активность, отмечают вулканологи. При этом, под вулканом снова скапливается магма.

В последний раз вулкан взорвался 75 тысяч лет назад. Тогда вся Юго-Восточная Азия покрылась слоем пепла девять метров толщиной. После извержения Тобы температура на планете на несколько лет упала на 3-5 градусов, а по некоторым оценкам на 15.

"Для планеты и человека, который тогда только начал расселяться по Земле, извержение Тоба имело тяжелейшие последствия. По сути дела, тогда история человечества могла завершиться, не начавшись", — считают специалисты.

По оценкам ученых, извержение вулкана Тоба было самым разрушительным за последние 25 миллионов лет. Сейчас в кальдере (котел вулканического происхождения) находится озеро, которое так и называется — Тоба.

Фото: vulkania.ru

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