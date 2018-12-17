В реках США нашли микроорганизмы, выедающие кислород

Разбираясь, отчего гибнет рыба в Северной Калифорнии, ученые пришли к выводу, что они попадают в мертвые зоны, лишенные кислорода.

Ученые привыкли считать, что мертвые зоны бывают только в морях и океанах. Непригодной для жизни, мертвой считается половина Черного моря, а в Индийском океане мертвая вода занимает 60 тысяч квадратных километров.

Теперь ученые выяснили, что реки тоже страдают этой страшной болезнью.

Как объясняют исследователи, мертвая вода появляется в районах плотин и других сооружений, которые препятствуют движению воды. В таких местах поселяются прожорливые микроорганизмы, которые "выедают" весь кислород.