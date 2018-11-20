Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе

В озере, расположенном в Кулундинской степи на севере Алтайского края, ученые обнаружили бактерии, которые могли бы жить на самых суровых планетах солнечной системы.

В озере просто чудовищная концентрация соли и соды. В таком растворе не способен выжить ни один земной организм. Однако Омеги, как ученые назвали свою находку, живет и процветает.

Больше того, когда Омегу поместили в колбу с раствором соли и соды еще большей концентрации, кулундинские микробы превратились в организмы ранее не известные науке.

Новые микробы в отличие от цианобактерий не умеют «питаться» светом, но при этом они поглощают фотоны, извлекая из них энергию, чего не делает не одна живая тварь на Земле. Чтобы перекусить, они поедают умершие клетки своих сородичей. Жирами и сахаром они не питаются.

Фото: МГУ