В Госдуме призвали не ввязываться в гонку вооружений с США

Россия не собирается вступать в гонку вооружений, ведь у ее ВС есть все для выполнения задач. Не заставит Москву передумать и увеличившийся военный бюджет Вашингтона. Такую позицию в диалоге с журналистами ТАСС озвучил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
В этом контексте стоит пояснить, что вчера, 13 августа, американским лидером Дональдом Трампом был подписан документ, согласно которому на военные нужды в 2019 страна потратит на $16 млрд более, чем год назад. Так, $40 млрд уйдет на обновление ВВС, а $65 млн освоят разработчики ядерных боевых блоков малой мощности для баллистических ракет субмарин. Больше станет и служащих: на 16 000.
Красов пояснил, такие расходы связаны с тем, что базы Соединенных Штатов разбросаны по всему миру. Вашингтон пытается доминировать на территории разных стран. У России нет таких целей и ресурсов, отметил специалист. Однако сейчас страна обеспечила ВС всем необходимым, чтобы они могли выполнить возложенные задачи. Кроме того, спикер пояснил, что страна регулярно переоснащает ВС.
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