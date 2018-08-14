В Киеве объяснили, почему украинские ракеты лучше российских

Украинские ракеты превосходят российские. На такую мысль секретаря Совета нац безопасности и обороны Украины Александра Турчинова натолкнуло знакомство с разработками киевского КБ "Луч".

Спикер отметил, что названия противотанковых РК "Скиф", "Корсар", "Сармат""Стугна" и "Барьер" слышали не только в Киеве, эти изобретения популярны на рынке вооружения.

Обсудил секретарь с руководителями "Укроборонопрома" и "Луча" осуществление национальной ракетной программы. Ее часть — работа над созданием реактивных систем залпового огня и ПРК.

Справедливости ради стоит пояснить, что время от времени Киев рассказывает о своих разработках и испытаниях нового оружия. По факту многие "новинки" помнят еще СССР. Однако это еще не главная проблема украинской оборонки: в прошлом месяце военные объявили бойкот миномету "Молот". Известно о трех случаях его взрывов, которые привели к смерти 7 человек.

Отдельно следует сказать о поставках в иные страны. Четыре года назад Ирак вернул Киеву 42 бронетранспортера БТР-4 и разорвал договор о поставках. Причина: из 88 экземпляров лишь 56 завелись, а поехали только 34. Этой зимой Хорватия пригрозила вернуть 4 самолета МиГ-21, потребовать замены некачественной техники и провести расследование по причине плохого ремонта.

Ранее "Правда.Ру" передавала заявление депутата Верховной рады Сергея Пашинского о том, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России. "Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — сказал депутат. Правда, эксперты в ответ на такие заявления говорят, что все "новейшее оружие" на Украине — не более чем модернизация старых проектов.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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