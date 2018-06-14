Ученые удивлены: Веришь в Бога - живешь дольше

Верующие дают себе три-четыре дополнительных года на земле. Так считают американские ученые, проанализировавшие газетные некрологи и опубликовавшие по итогам изысканий труд в научной периодике Social Psychological and Personality Science.

Одна из исследовательниц Лаура Уоллэс отметила, что в населенных пунктах, где процент верующих был особо велик, эта тенденция распространялась и на остальных жителей. По мнению ученых, дело в унаследовании привычек поведения.

Последнее время антропологи особое внимание обращают на то, как религия влияла на человека на разных этапах развития. Большинство сходятся во мнении, что верования объединяли первых людей. Кроме того, биологи установили зону в мозге. Если ее облучить, то человек теряет веру в иррациональное. Также они выяснили, что пожилые люди, регулярно приходящие в храм, умирают позже.

Последнее американское исследование установило, что религиозные живут дольше на три с половиной или четыре года, чем их ровесники-атеисты. По мнению Уоллэс и коллег, отчасти это связано с приверженностью к ЗОЖ и ограничениям, которые предусмотрены постными периодами.

В то же время специалисты пояснили, что это не может полностью объяснить благотворный эффект. Они будут продолжать работу, чтобы найти ответ на загадку.

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