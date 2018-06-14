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Ученые бьют тревогу: Антарктида тает, многих смоет

Наука и техника

 

Ученые бьют тревогу: Антарктида тает, многих смоет. 388113.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Антарктида — самый южный континент планеты Земля. По сути своей Антарктида представляет собой здоровенную глыбу льда без каких-либо конкретно очерченных границ. Подлёдные границы определены, но вот ледовая постоянно меняется — зимой намерзает, летом раскалывается на айсберги и ледяные поля.

Ученые поделились с общественностью шокирующей статистикой таяния льдов на Антарктиде. За последние двадцать пять лет континент потерял рекордные почти три трлн тонн.

Как утверждают исследователи, скорость таяния льдов на Антарктиде в обозримом будущем не остановит своего темпа. Более того, эксперты говорят о том, что за последние пять лет лед начал исчезать в три раза быстрее. До 2012 года Антарктида лишалась в год примерно 76 млрд тонн. За последующие пять лет же ежегодный показатель возрос до 219 млрд тонн в год. Ученые отмечают, что в связи с такими темпами таяния льда общемировой уровень моря на планете ежегодно увеличивается примерно на три миллиметра.

Согласно расчетам ученых, при таких же темпах таяния льда буквально через пятьдесят лет уровень мирового океана повыситься более чем на три метра.

Также исследователи прогнозируют следующие видоизменения Антарктиды в случае полного таяния льдов. По их словам, площадь континента сократится на треть. Западная Антарктида станет архипелагом, а восточная — материком.

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