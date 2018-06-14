Какие животные сдадут ЕГЭ по математике лучше школьников?

Фото: REX/Shutterstock

Многие обитатели дикой природы каждый день выполняют нехитрые арифметические упражнения. Это помогает им искать пищу, выживать и охотиться.

Так, медоносные пчелы понимают, что такое ноль и могут считать, об этом написали исследователи в статье Science. В австралийском университете прошло исследование: пчел учили выбирать карточки с минимальным или максимальным количеством объектов. Насекомые также справлялись с задачей, если им предлагали выбрать меж пустой карточкой и карточками с минимальным количеством объектов.

Исследования российских специалистов подтверждают высокую способность насекомых к арифметике, наблюдение за муравьями показали, что они умеют складывать и вычитать в пределах десяти и пользуются этим навыком, добывая еду.

Чуть лучше математические способности у лучеперой рыбки гамбузии, что обитает в североамериканских водах. Она умеет считать в пределах. Эти обитатели воды стали предметом научного интереса итальянских ученых после того, как они случайно выяснили, что самки, чувствуя опасность, примыкают к группе, где сородичей больше. Дальнейшие исследования показали, что рыбки могут считать и предметы абстрактные.

С иной целью используют арифметику кальмары-фараоны. Они анализируют количество креветок в группе и нападают на ту, где их больше. Математическими способностями этих существ интересуются в Китае. Ученые предлагали моллюскам выбирать между большими меньшим количеством рачков, чем меньше разрыв, тем труднее кальмаром бывает выбрать. Однако большинство принимает верное решение.

Наиболее одаренные из пернатых — вороны из вида Corvus moneduloides, они живут в Новой Каледонии и на соседних островах. Эти птицы справляются с заданиями на сообразительность, которые предназначены для детей 5 лет. Немецкие нейрофизиологи узнали, что в мозге этих существ есть области, которая отвечает за операции с абстрактными числами.

Склонность к математике есть и у слонов, гиен, приматов и дельфинов. Однако наиболее одаренные — макаки-резусы. Они способны даже совершать самые простые арифметические упражнения. За 4 месяца американские эксперты научили 3 макак вычитать и складывать, используя арабские цифра, от 0 до двадцати пяти. Приматы ошибались, но только если речь шла о цифрах близких друг к другу.

Читайте также:

Топ самых умных животных

Гориллы и мартышки превзошли слонов по интеллекту