Эрдоган нацелился на С-500. Путин молчит

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сделал предложение своему российскому коллеге вместе трудиться на зенитной ракетной системой С-500. Об этом Эрдоган рассказал в беседе с тележурналистами канала 24 TV.
Однако глава республики никак не прокомментировал реакцию Владимира Путина на сию инициативу и не уточнил, когда было озвучено предложение.
Эрдоган поделился с журналистами фактом выгодного кредита на приобретение С-400, а также информацией о том, что турецкая сторона присоединится к производству на 2 и 3 этапах.
Отметим, что система, о производстве которой мечтает Эрдоган, заменит С-400, ее поставки запланировано начать через два года. Зимой 2018 Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что производство нового комплекса уже начались на Нижегородском машиностроительном заводе.
"Правда.Ру" рассказывала об испытаниях, которые прошла ЗРС: тестирование зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы.
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