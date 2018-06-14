Гнутый и дерзкий: СМИ рассекретили новый iPhone

Apple хочет изменить разъем для зарядки и связанный с этим интерфейс для iPhone и iPad следующего поколения, сообщает Digitimes. Планируется оснастить последние модели USB Type-C.

Это решение уже подтолкнуло остальных производителей последовать примеру компании. И как считают эксперты, популярность Type-C в руках Apple.

Стоит отметить, что новая версия iPhone все еще находится на стадии редизайна. Ранее стало известно, что планируется сделать так, чтобы iPhone управлялся жестами, а сенсорный экран, требующий нажатия ушел бы в прошлое. Кроме того, экран должен стать изогнутым. Планируется, что это будет новым трендом среди гаджетов.

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