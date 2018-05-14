Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Горбатый "Запорожец" победил на всемирном конкурсе тюнинга

Наука и техника

Владикавказские умельцы нашли на свалке желтый "Запорожец" и реконструировали его.

Горбатый "Запорожец" победил на всемирном конкурсе тюнинга. 386883.jpeg

В результате он завоевал "бронзу" чемпионата Европы по автозвуку, мультимедиа и тюнингу в Зальцбурге. Отметим, что в чемпионате принимали участие 400 автомобилей из 28 стран Европы.

Машина, получившая название "ZERO", претерпела 1400 изменений и смогла войти в число призеров в самой сложной номинации - троеборье.

"Мы были для Европы, как черт из табакерки. Для сравнения: у немецкого "Форда", ставшего "золотым", изменений в два раза меньше", - рассказали члены экипажа автомобиля Сергей Мусаилов и Сослан Албегов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский авторынок летом продемонстрировал рост спроса на модели Luxury-сегмента на 31%. По данным экспертов, в августе было реализовано 119 машин, 40% из которых - это Mercedes-Benz Maybach S-Class. Представители агентства "Автостат" сообщили, что люксовый седан приобрели 49 россиян.

Также были проданы 39 автомобилей бренда Maserati, 15 - Bentley, 6 - Rolls-Royce, 5 - Lamborghini, 3 - Ferrari и 2 - Aston Martin.

Читайте также:

Автолюбителям: тюнинг для знающих толк

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы европа тюнинг
Обсудить
Актуальная аналитика
Природа
Героин и кокаин найдены в южноафриканских сточных водах
Криптобиржи
Что сейчас происходит на крипторынке?
Формула небес
Астролог: рожденные 14.05 не сдаются
Читательский топ
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Новости Все >
Вооруженное подразделение по созданию мемов в соцсетях
National Interest: Су-57 "съест" F-22 Raptor на закуску
Горбатый "Запорожец" победил на всемирном конкурсе тюнинга
Дума рассмотрит закон о снижении зарплаты депутатов до народной
Порошенко лично присмотрит за испытанием "Джавелинов"
У провинциальных должников по ЖКХ отберут имущество
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
США и Канада
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Правда ТВ
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Шоу-бизнес
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"

Певица Юлия Самойлова не попала в финал музыкального конкурса "Евровидение". Это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не прошел отбор.

Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Мир
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Украина
СБУ поражено: украинские студенты нагло практикуются в Крыму
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 14.05 не сдаются Соломон Соловьев Василий Амирджанов О смотре европейской песни и пляски Василий Амирджанов Любовь Степушова Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании Любовь Степушова
Комментарии
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Санкции США: Китай открывает железнодорожное сообщение с Ираном
Власти сдались "восстанию наркоманов" в Грузии
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Спецпосла США Волкера сделали хозяином Украины
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Кого развалит вторая холодная война
США создают военную базу в Сирии
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Турция выходит из НАТО в Красное море
Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему?
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?

В геополитике существует поверье, что мир – это хороший предлог для войны. Это поверье появилось из военной философии Сунь-цзы.

Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался