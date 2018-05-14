Горбатый "Запорожец" победил на всемирном конкурсе тюнинга

Владикавказские умельцы нашли на свалке желтый "Запорожец" и реконструировали его.
В результате он завоевал "бронзу" чемпионата Европы по автозвуку, мультимедиа и тюнингу в Зальцбурге. Отметим, что в чемпионате принимали участие 400 автомобилей из 28 стран Европы.
Машина, получившая название "ZERO", претерпела 1400 изменений и смогла войти в число призеров в самой сложной номинации - троеборье.
"Мы были для Европы, как черт из табакерки. Для сравнения: у немецкого "Форда", ставшего "золотым", изменений в два раза меньше", - рассказали члены экипажа автомобиля Сергей Мусаилов и Сослан Албегов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский авторынок летом продемонстрировал рост спроса на модели Luxury-сегмента на 31%. По данным экспертов, в августе было реализовано 119 машин, 40% из которых - это Mercedes-Benz Maybach S-Class. Представители агентства "Автостат" сообщили, что люксовый седан приобрели 49 россиян.
Также были проданы 39 автомобилей бренда Maserati, 15 - Bentley, 6 - Rolls-Royce, 5 - Lamborghini, 3 - Ferrari и 2 - Aston Martin.
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