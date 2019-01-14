Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих

Наука

В начале января американская телекомпания PBS выпустила документальный фильм, в котором были комментарии ученого Джеймса Уотсона. Он заявил, что многочисленные результаты исследований подтверждают более низкую интеллектуальную активность у представителей негроидной расы.

Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих. 397078.jpeg

За высказывания 90-летнего ученого, лаборатория Cold Spring Harbor лишила его всех званий. Подобный инцидент уже имел место быть в 2007 году. Тогда лаборатория отстранила Уотсона от работы за расистские высказывания. Представители лаборатории Cold Spring Harbor извинились перед общественностью за слова Джеймса Уотсона и подчеркнули, что его слова не имею никакого научного подтверждения.

В 1962 году Джеймс Уотсон, Морис Уилкинсон и Фрэнсис Крик получили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за раскрытие устройства молекулы ДНК.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о популярной тенденции в США, которая получила название "обратный расизм".

Читайте также:

Почему в США началась «охота на белых»

Американской журналистке отказали в свободе слова

Black&White: расизм - неудобная проблема США

Генштаб Украину приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией Генштаб Украину приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США наука расизм Нобелевская премия
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Иван Баграмян: Правда о войне всегда одна
Недвижимость
Как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры
Недвижимость
Как поделить квартиру в ипотеке при разводе
Новости Все >
Обладатель Drama Desk Award представит свой новый спектакль в Театре мюзикла
Большинство россиян требует отставки правительства за рост цен
Часть ВСУ отказалась воевать - начались аресты
Средний чек аренды элитных квартир в Москве составил $26 100 в месяц﻿
Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих
Россиянам предлагают идти в курьеры, таксисты и дворники
Любовнице Криса Кельми не достанется четырехкомнатная квартира в Москве﻿
Пенсионеры работают из-за одиночества и бедности
Американские СМИ рассказали о полном контроле Путина над Трампом
Рекордно дешевая квартира найдена в Новгородской области﻿
Читательский топ
Серафим Саровский: у каждого свой путь
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Катастрофа киргизского Boeing-707: пилот посадил лайнер на жилой район
Стали известны подробности массового убийства в Башкирии
Генштаб Украину приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советское наследие
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Советское наследие
Дело Кольцова: Трагедия одного доноса
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Новости Европы
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Интересные Новости
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Военные новости
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов

Во многих российских продуктовых магазинах появились новые упаковки куриных яиц. С девятью яйцами вместо столь привычных нам десяти.

Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой Игорь Буккер Редакция рубрики "Общество" Ограбление века в СССР: как это было Редакция рубрики "Общество"
Комментарии
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Эксперт считает, что Россия спасает экономику Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
В США придумали препарат, полностью выводящий никотин из человеческого организма
Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих
Генштаб Украину приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Россиянам предлагают идти в курьеры, таксисты и дворники
Россиянам предлагают идти в курьеры, таксисты и дворники
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Американские СМИ рассказали о полном контроле Путина над Трампом
Порошенко хочет отдать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Часть ВСУ отказалась воевать - начались аресты
Мнение: США потеряли статус ведущего игрока на международной арене
На Украине боятся увидеть Зеленского в кресле президента страны
В Польше считают, что в планы России входит планомерный захват Европы
В Ростовской области взорвался бытовой газ, есть жертвы
В Белоруссии обвинили российские телеканалы в информационной атаке на страну
Пенсионеры работают из-за одиночества и бедности
Генштаб Украину приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
В Ростовской области взорвался бытовой газ, есть жертвы
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
История и современность Все >
Как отмечали Новый Год первые лица СССР
Как отмечали Новый Год первые лица СССР
Десять интересных фактов из жизни Наполеона
Десять интересных фактов из жизни Наполеона
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Что лучше – "Бармица", "Ратник" или FELIN?
Что лучше – "Бармица", "Ратник" или FELIN?
ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском
ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском
США направили военный корабль в сторону Сирии
США направили военный корабль в сторону Сирии
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Как в России принимают законы
Как в России принимают законы
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Американские исследователи хотят дать новое определение смерти
Американские исследователи хотят дать новое определение смерти
Исследователи: имбирь поможет при гипертонии и сахарном диабете
Исследователи: имбирь поможет при гипертонии и сахарном диабете
"Нормальные" симптомы, которых не стоит сильно бояться
"Нормальные" симптомы, которых не стоит сильно бояться
Планы россиян на отпуск
Планы россиян на отпуск
Употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни
Употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни
Характер разных Знаков Зодиака зависит от одной из основных Стихий
Характер разных Знаков Зодиака зависит от одной из основных Стихий
Модные табу, которые нужно знать женщинам за 30
Модные табу, которые нужно знать женщинам за 30
Ученые: дольше живут те, кто видит смысл в жизни
Ученые: дольше живут те, кто видит смысл в жизни
Женщина слышит, как движется ее кровь по сосудам
Женщина слышит, как движется ее кровь по сосудам
Мужское Все >
Заключенных будут отправлять на курорты
Заключенных будут отправлять на курорты
Астрономы поймали сигнал внеземной цивилизации
Астрономы поймали сигнал внеземной цивилизации
Известковый налет: как бороться
Известковый налет: как бороться
Детская комната: советы по оформлению стен
Детская комната: советы по оформлению стен
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Недоделки, которые портят весь ремонт
Недоделки, которые портят весь ремонт
Очень интересно про саморезы
Очень интересно про саморезы
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Интересные факты о червях
Интересные факты о червях
Какие секреты таят в себе алмазы
Какие секреты таят в себе алмазы
Космический радиотелескоп «Спектр-Р» потерял связь с Землей
Космический радиотелескоп «Спектр-Р» потерял связь с Землей
Рыбы, которых не ели
Рыбы, которых не ели
Откуда магия пришла в нашу жизнь
Откуда магия пришла в нашу жизнь
Ученые нашли способ подавления метастазов рака
Ученые нашли способ подавления метастазов рака
Как граждане России проведут отпуск в 2019 году
Как граждане России проведут отпуск в 2019 году
Гигантский червь минхочао – загадочное животное Бразилии
Гигантский червь минхочао – загадочное животное Бразилии
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ