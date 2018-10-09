Большеглазый тунец может стать исчезнувшим видом

Международная комиссия по сохранению тунцов (ICCAT) не исключает, что через 10-20 лет большеглазый тунец может стать ископаемым животным.

Согласно результатам компьютерного моделирования у тунцов нет ни одного шанса на выживание. Ученые сделали 18 тысяч прогнозов по трем моделям, и все они предсказывают гибель вида с вероятностью 99,5 процента.

На сегодняшний день, по подсчетам ихтиологов, популяция этой рыбы составляет не больше 20 процентов от так называемого исторического уровня. Ученые с тревогой говорят, что сегодняшние объемы добычи тунца на 60 процентов превышают уровень, при котором можно было бы надеяться на восстановление его популяции.

Выживет тунец или нет, зависит от доброй воли Японии и европейских стран, которые добывают примерно 160 тысяч тонн тунца в год. Если сократить объем добычи тунца в три раза, говорят ихтиологи, то вероятность восстановления популяции может вырасти до 70 процентов. Но эксперты не очень-то уверены, что рыбопромышленники захотят упустить свою выгоду.