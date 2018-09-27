Ихтиологи обнаружили новые виды лучеперых рыб

В Атакамском желобе, который находится в Тихом океане у берегов Чили, ихтиологи нашли трех неизвестных науке рыб.

Все три находки относятся к семейству липаровых — морских лучеперых рыб из отряда скорпенообразных. Иначе их называют морскими слизнями. Все три рыбы имеют студенистое тело с двумя твердыми частями — зубами и костями во внутреннем ухе.

Новые персонажи зоологической науки пока не имеют собственных названий. Им дали только прозвища розовый, голубой и фиолетовый морской слизень. Пока на поверхность с глубины 7,5 километра ихтиологи подняли только одного слизняка. Двух других лишь видели на мониторе глубоководной видеокамеры.

Чтобы обнаружить нечто не известное науке, ихтиологи вместе с дистанционно управляемыми камерами-ловушками спустили на огромную глубину мертвую рыбу для приманки. Сначала в поле зрения ученых появились рачки, а потом поохотиться на рачков приплыли и слизняки.

Липаровые рыбы относятся к семейству морских лучеперых рыб отряда скорпенообразных, которое включает 30 родов и 334 вида. Обитают во всех океанах включая Северный ледовитый и моря Антарктики.