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Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином

Наука

Новые модели телевизоров действительно могут угрожать информационной безопасности пользователей.

Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином

Как именно — рассказала Анна Михайлова, менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara.

"Как правило, это модели, оснащенные чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом, — цитирует слова эксперта агентство "Прайм". — В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV".

По словам Михайловой, понять, следит ли за вами ваш домашний телевизор, можно, изучив историю его исходящего трафика.

"Однако, — говорит она, — прослушка телевизором — маловероятный кейс. Хотя, в принципе, любое IoT-устройство может стать жертвой массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети из этих устройств, либо кража данных".

 
К слову, массовая истерия по поводу того, что за всеми без исключения гражданами некто ведёт тотальную слежку, началась уже достаточно давно.
 
Вот, к примеру, что писала об этом в 2018 году "Правда.Ру":

Обнаружена программа, позволяющая властям следить за каждым

Неизвестные разработчики сдают правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами.

Речь идет о платформе Dark Caracal, сдаваемой в аренду правительствам разных стран для шпионажа и слежки за гражданами.

Об этом заявили в Фонде электронных рубежей (EFF), специалисты которого совместно с компанией Lookout, обнаружили шпионскую платформу.

На данный момент известно, что платформу использует Директорат общей безопасности Ливана — разведывательное агентство, которое уже вытянуло гигабайты информации из мобильных устройств на базе Android и ПК на базе Windows.

Отметим, ранее ту же инфраструктуру предположительно использовало правительство Казахстана в рамках своей "Операции "Манул", направленной, по данным EFF, против журналистов, политических активистов и членов их семей. Описание операции было представлено ещё в 2016 году на конференции Black Hat.

Как пишут мировые IT-эксперты, ссылаясь на публикацию The Intercept, "страшный сон Microsoft стал реальностью".

  • По данным специалистов по компьютерной безопасности, "из лаборатории АНБ утекли вредоносные программы, используемые силовыми органами США (ФБР и АНБ) для получения несанкционированного доступа к компьютерам на базе Windows".

Авторы отмечают, что "уязвимостям нулевого дня" подвержены все недавние версии Windows: XP, Vista, 7, RT, 8, 8.1, 10.

"Утекшее ПО дает любому человеку с достаточными навыками использования компьютера возможность (цитата) "сеять хаос среди милионов пользователей Microsoft", — добавляет автор популярного телеграм-канала "Сайберсекьюрити и Ко" Александр Литреев.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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