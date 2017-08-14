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Источник Правда.Ру

Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити

Наука

Археологи осмотрели гробницу Тутанхамона при помощи георадара и обнаружили неизвестное ранее пространство. Высота пространства составляет 2,1 метра, а длина 10 метров.

Тутанхамон был гермафродитом?

По мнению египтологов, за стеной усыпальницы Тутанхамона может быть захоронение Нефертити.

В 1912 году был найден ее бюст, с тех пор царица Нефертити стала популярной у любителей истории.

В 2017 году "Правда.Ру" писала о том, что археологи приступили к поискам скрывающегося в пирамиде Хеопса "углубления", в котором может находиться захоронение Нефертити.

Захоронение Нефертити хотят найти с помощью инфракрасной томографии

Археологи, занимающиеся исследованием Великих пирамид Гизы, приступили к поискам скрывающегося в пирамиде Хеопса "углубления", в котором может находиться захоронение Нефертити. Для этого они используют суперсовременные устройства, которые предназначены для поиска скрытых туннелей внутри пирамиды.

В частности, речь идет о приборе инфракрасной томографии, который позволит "заглянуть" внутрь 146-метровой пирамиды Хеопса.

"Техника, которую мы внедряем, предназначена для того, чтобы найти, где находится скрытая полость. Мы точно знаем, что она есть, осталось только выяснить, где именно, — говорит Мехди Тайюби, президент Института HIP, возглавляющего проект ScanPyramids.

По расчетам ученых, скрытая ниша находится в северной стороне памятника.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спустя сто лет после обнаружения гробницы Тутанхамона, исследователи нашли в ней тайные комнаты, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра Египта по делам древностей.

Британский египтолог Николас Ривз убежден, что в гробнице Тутанхамона располагаются еще два проема, которые были намеренно заделаны и закрашены.

По словам ученого, такие проемы доказывают, что изначально эта гробница была построена для Нефертити, и именно ее мумия, согласно этой теории, должна располгаться в одном из тайных помещений.

Нефертити — первая жена Эхнатона (Аменхотепа IV), отца Тутанхамона. Тутанхамон внезапно скончался, когда его усыпальницы еще не была готова. Тогда жрецы приняли решение вскрыть гробницу Нефертити через 10 лет после ее смерти и использовать гробницу для захоранения мумии фараона.

Темы нефертити тутанхамон древний египет гробница тутанхамона археологические находки
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