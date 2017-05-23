Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Самое мощное извержение вулкана за последние 2,5 миллиарда лет назвали ученые

Наука print

На территории современной Коста-Рики почти 90 миллионов лет назад происходили самые мощные и жаркие извержения вулканов. Их лава была настолько же горячей, как первичная материя Земли.

Как ученые рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, это были супер-горячие версии потоков лавы, которые сегодня можно увидеть рядом с вулканами на Гавайях.

"Однако у них есть отличие: из-за высокой температуры они были раскалены добела, а не докрасна, и текли по поверхности планеты, больше похожей на Венеру, чем на современную Землю", — рассказывает Эстебан Гейзел (Esteban Gazel) из Технологического колледжа Виргинии в Блэксбурге (США).

Два с половиной миллиарда лет назад Земля была гораздо горячее, чем сегодня, благодаря остаточному теплу формирования Солнечной системы и распадам радиоактивных элементов в ее породах.

В то время химический состав пород и лавы был совсем другим, чем сегодня. Да и извержения вулканов и прочие явления геологической активности происходили тогда гораздо чаще.

Следы этих первичных пород земли геологи ищут давно. Благодаря им можно узнать, как выглядела планета в первые эпохи своей жизни, как она сформировалась и как возникли другие планеты Солнечной системы.

Залежи этих пород, так называемые коматиты, достаточно часто находят в недрах самых древнейших тектонических плит и континентов Земли. Не так давно геологи были уверен, что они не встречаются в отложениях, сформировавшихся позже, чем 2,5 миллиарда лет назад, так как к тому времени мантия и кора Земли стали слишком "холодными" для формирования этих пород.

Однако Гейзел и его команда смогли обнаружить в местечке Тортугаль на тихоокеанском берегу Коста-Рики залежи пород, являющихся коматитами или сформировавшиеся в похожих условиях не 2,5 миллиарда, а всего 90 миллионов лет назад, в эпоху динозавров.

В те далекие времена вся Центральная Америка и Карибский бассейн представляли собой зону геологической активности, в которой формировались современные острова Карибского моря и Мексиканского залива, а также остров Галапагосв Тихом океане. Эти же процессы, как заявляют ученые, привели к выходу на поверхность Земли необычно горячих лав, чья температура превышала 1700 градусов Цельсия.

Эту версию подтверждает и необычный минеральный состав вулканических отложений в районе Тортугаль, в породах которых присутствует необычно много магния — элемента, чья доля в породах очень сильно зависит от температуры их формирования. Как правило, чем горячее была магма, тем больше магния будет содержаться в ее окаменевших следах, и больше всего магния содержится в архейских коматитах.

Напомним, недавно геофизики узнали, в чем кроется секрет Ключевских вулканов. Во время исследований им впервые удалось установить, что перед извержением каждого из вулканов сначала происходит активизация глубинного магматического очага, а затем — длиннопериодные землетрясения.

Благодаря полученным данным специалисты теперь смогут предсказать новые извержения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature GeoScience.

Темы лава земля извержение вулканов
Актуальная аналитика
Формула небес
Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня
Недвижимость
Тактика при ведении переговоров об аренде
Прошлое
Древность Вифлеема заверена печатью
Новости Все >
Самое мощное извержение вулкана за последние 2,5 миллиарда лет назвали ученые
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
В Южной Корее умер российский участник парусной регаты
В Госдуме предлагают наказывать банки за жесткость при взыскании долгов
Поплавал в грязном водоеме? Можешь стать бесплодным или вообще гермофродитом
Постпред при ОБСЕ: уголовное дело против Соловьева в Киеве — угроза СМИ
Владелец "толстого кота" не в обиде на "Аэрофлот"
Каждая пятая АЗС в России обманывает автовладельцев
Дефицит врачей в Польше надеются решить за счет Украины
Последние материалы
Самое мощное извержение вулкана за последние 2,5 миллиарда лет назвали ученые
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
В Южной Корее умер российский участник парусной регаты
В Госдуме предлагают наказывать банки за жесткость при взыскании долгов
Поплавал в грязном водоеме? Можешь стать бесплодным или вообще гермофродитом
Постпред при ОБСЕ: уголовное дело против Соловьева в Киеве — угроза СМИ
Владелец "толстого кота" не в обиде на "Аэрофлот"
Каждая пятая АЗС в России обманывает автовладельцев
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас
Комментарии
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Бандеровский бандит и польская независимость
Что мешает НАТО в Черном море
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ