Самое мощное извержение вулкана за последние 2,5 миллиарда лет назвали ученые

На территории современной Коста-Рики почти 90 миллионов лет назад происходили самые мощные и жаркие извержения вулканов. Их лава была настолько же горячей, как первичная материя Земли.

Как ученые рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, это были супер-горячие версии потоков лавы, которые сегодня можно увидеть рядом с вулканами на Гавайях.

"Однако у них есть отличие: из-за высокой температуры они были раскалены добела, а не докрасна, и текли по поверхности планеты, больше похожей на Венеру, чем на современную Землю", — рассказывает Эстебан Гейзел (Esteban Gazel) из Технологического колледжа Виргинии в Блэксбурге (США).

Два с половиной миллиарда лет назад Земля была гораздо горячее, чем сегодня, благодаря остаточному теплу формирования Солнечной системы и распадам радиоактивных элементов в ее породах.

В то время химический состав пород и лавы был совсем другим, чем сегодня. Да и извержения вулканов и прочие явления геологической активности происходили тогда гораздо чаще.

Следы этих первичных пород земли геологи ищут давно. Благодаря им можно узнать, как выглядела планета в первые эпохи своей жизни, как она сформировалась и как возникли другие планеты Солнечной системы.

Залежи этих пород, так называемые коматиты, достаточно часто находят в недрах самых древнейших тектонических плит и континентов Земли. Не так давно геологи были уверен, что они не встречаются в отложениях, сформировавшихся позже, чем 2,5 миллиарда лет назад, так как к тому времени мантия и кора Земли стали слишком "холодными" для формирования этих пород.

Однако Гейзел и его команда смогли обнаружить в местечке Тортугаль на тихоокеанском берегу Коста-Рики залежи пород, являющихся коматитами или сформировавшиеся в похожих условиях не 2,5 миллиарда, а всего 90 миллионов лет назад, в эпоху динозавров.

В те далекие времена вся Центральная Америка и Карибский бассейн представляли собой зону геологической активности, в которой формировались современные острова Карибского моря и Мексиканского залива, а также остров Галапагосв Тихом океане. Эти же процессы, как заявляют ученые, привели к выходу на поверхность Земли необычно горячих лав, чья температура превышала 1700 градусов Цельсия.

Эту версию подтверждает и необычный минеральный состав вулканических отложений в районе Тортугаль, в породах которых присутствует необычно много магния — элемента, чья доля в породах очень сильно зависит от температуры их формирования. Как правило, чем горячее была магма, тем больше магния будет содержаться в ее окаменевших следах, и больше всего магния содержится в архейских коматитах.

Напомним, недавно геофизики узнали, в чем кроется секрет Ключевских вулканов. Во время исследований им впервые удалось установить, что перед извержением каждого из вулканов сначала происходит активизация глубинного магматического очага, а затем — длиннопериодные землетрясения.

Благодаря полученным данным специалисты теперь смогут предсказать новые извержения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature GeoScience.