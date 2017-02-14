Стать или губернатором, или космонавтом - выбор пока за Дегтяревым

Если Михаил Дегтярев, нынешний врио губернатора Хабаровского края, не выиграет выборы в 2021 году и не займет пост главы региона, то у него есть шанс отправиться в космос.

"КосмоКурс" готов предоставить Михаилу Дегтяреву возможность полететь на орбиту Земли в качестве испытателя.

Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Павел Пушкин.

По словам Пушкина, Дегтярев, еще в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, изъявлял желание отправиться в космический полет в качестве испытателя техники "КосмоКурса" — российского оператора суборбитальных полетов.

"Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев", — говорит гендиректор "КосмоКурса".

Такие полеты, как добавил топ-менеджер, будут доступны не раньше 2025 года.

Кстати, сколько будет стоить "турпоездка к звездам", ранее рассказывала "Правда.Ру"

Стала известна цена тура в космос

Начало испытаний первого в России многоразового суборбитального корабля для космического туризма намечено на 2019-2020 годы. Разработкой занимается компания "КосмоКурс". Деньги (а это 150 миллионов долларов) выделяет частный инвестор.

Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, во сколько обойдется путешествие в космос. Это будет стоить 200-250 тысяч долларов. Однако цена еще может измениться.

Продажу билетов планируют открыть не раньше 2018 года.

"Корабль будет запускаться с российского космодрома и осуществлять экскурсии на высоте полета Юрия Гагарина", — рассказал Павел Пушкин РИА "Новостям".

Пустят на корабль не всех. Допуск на борт кандидаты смогут получить после оплаты, проведения трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. До шести туристов смогут находиться в полете 15 минут, при этом пять-шесть минут придется провести в условиях невесомости.

К слову, в прошлом году российская ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" объявила о наборе группу космических туристов, которые отправятся к Луне. Билет на Луну сейчас стоит порядка 120 миллионов долларов. Полностью удовлетворить спрос на такие полеты могут пять-семь экспедиций, считают эксперты.

Первый короткий полет к спутнику Земли планируется осуществить на модернизированном корабле "Союз" уже в 2020 году.