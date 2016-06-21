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Источник Правда.Ру

Лицо не является надежным индикатором эмоций

Наука

Американские исследователи пришли к выводу, что лицо не является надежным индикатором эмоций, поэтому доверять выражению лица при попытках определить эмоции собеседника нельзя.

Исследование мозга

"Выражение лица определяется не только контекстом, но и культурными особенностями. Так, улыбка на лице не всегда говорит о том, что человека переполняет счастье. А отсутствие улыбки еще не говорит о том, что человек не испытывает радость", — сообщил Алекс Мартинес, профессор электронной и вычислительной техники Университета Огайо.

В 2016 году "Правда.Ру" писала о том, что

Американские специалисты обнаружили ген, который помогает распознать эмоции человека

Генетики и психологи Университета Джорджии выяснили, что действие специфического гена в организме человека в результате эпигенетической регуляции помогает нам распознавать эмоции других людей. Научная статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Такой вывод ученые сделали в ходе исследования. Они собрали у 120 испытуемых образец слюны для генетических тестов, в ходе которых устанавливалась активность гена ОХТ (оксинтомодулина). Этот гормон отвечает за синтез окситоцина, который связан с человеческими взаимоотношениями, увеличением доверия и чувством спокойствия рядом с партнером.

Однако у некоторых людей этот гормон может работать не на "полную мощность". Такое явление называется метилированием гена.

Помимо генетического анализа слюны, группа добровольцев прошла ряд тестов на распознавание эмоций. Исследователи показывали испытуемым короткие видеоролики с изображением лиц людей, меняющихся с нейтрального на любое другое. Как только испытуемый узнавал эмоцию, он мог нажать на сигнальную кнопку.

Заключительным этапом проверки стала процедура сканирования мозга с помощью МРТ. Во время сканирования людям предложили решить всевозможные задачи. Когда люди обдумывали решение, МРТ визуализировала активность областей мозга, связанных с социально-когнитивными функциями.

В результате всех проведенных экспериментов ученым удалось установить, что у людей, чей ген ОХТ оказался наименее активным, есть сложности с быстрым распознаванием эмоций. Отмечается, что это характерно для заболеваний аутического спектра. Участники также продемонстрировали характерное снижение активности в соответствующих зонах мозга, а также уменьшение доли серого вещества в веретенообразной извилине, отвечающей за распознавание лиц.

Ученые считают, что новое открытие, связанное с процессом метилирования, поможет в разработке методов лечения социальных расстройств.

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Темы ген мозг эмоции ученые человек открытие исследование выражение лица выражать эмоции
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