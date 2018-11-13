В России показан будущий ядерный звездолет

"Роскосмос" показал, как будет выглядеть настоящий звездолет, оснащенный компактной ядерной силовой установкой - рендер с концепцией "российского ядерного планетолета" опубликован на официальной странице.

Напомним, что начиная с 2010 в России создается транспортно-энергетический модуль на основе "ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса". В частности, над самим ядерным двигателем корпит Центр им. Келдыша и предприятия корпорации "Росатом". Само же применение ЯРД в космосе прорабатывает КБ "Арсенал".

"Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями - ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи", - сообщают представители "Роскосмоса".

Ранее космическая корпорация заявила, что к 2018 году будет изготовлен и опытный (реальный) образец такой установки, которое будет предназначаться для межпланетных и дальних (межзвездных) перелетов.

Как отмечают СМИ, ядерная энергетика в космосе Россией и СССР используется не впервые - например, с 1970 по 1988 год были запущены 32 космических аппарата с термоэлектрической ядерной установкой. Таке с 1960 по 1980 годы на Семипалатинском полигоне был испытан настоящий, работающий ядерный ракетный двигатель.

Добавим, что не так давно российские учёные успешно испытали и систему охлаждения этой установки - отчет об этом был официально размещен на сайте госзакупок.

"Принцип работы ЯЭДУ заключается в том, что компактный ядерный реактор вырабатывает тепловую энергию, которая с помощью турбины преобразуется в электрическую. Она нужна для того, чтобы питать энергией ионные электрореактивные двигатели и оборудование@?- рассказал СМИ сотрудник НИИ ядерной физики им. Скобельцына.

Как полагает эксперт, ядерная энерго-двигательная установка не несёт опасности для окружающей среды. Отработавший свой ресурс реактор может быть отправлен на «орбиту захоронения», куда уводятся аппараты после выхода из строя. Также Петров не исключает, что через десятки лет человечество изобретёт технологию утилизации ЯЭДУ.

«Создание компактных мощных ядерных реакторов и прогресс в системах охлаждения наверняка окажут серьёзный положительный эффект на развитие промышленности и экономики России. Это очень востребованные разработки в сфере энергетики, которые должны найти применение в самых разных сферах», - отметил Петров.

Впрочем, пока что ядерный звездолет для пилотируемого покорения дальнего космоса - дело будущего. Несмотря на то, что и реактор, и двигатель, и система охлаждения готовы- для выживания экипажа его надо защитить свинцовым корпусом толщиной в несколько метров.

В итоге корабль, даже если его собирать в космосе и там же стартовать на ядерной тяге, будет очень громоздким и неоправданно дорогим. Однако, как только в России или вообще не Земле будет изобретено лёгкое и прочное средство защиты от радиации, можно сразу будет создавать пилотируемый ядерный космический корабль. Пока же речь может идти только о космическом корабле с ЯРД, перевозящем грузы и управляемом удаленно.

Напоследок отметим, что после презентации президентом России крылатых ракет с ЯРД, многие эксперты усомнились, что Россия обладает столь передовой технологией. Вот только их скепсис остудили представители Пентагона и ЦРУ, заявившие - у России действительно есть такая технология и такое оружие.