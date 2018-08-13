ЕГЭ будет проверять искусственный интеллект

По расчетам разработчиков экзаменационных материалов, к 2030 году проверку работ по единому госэкзамену (ЕГЭ) можно будет полностью доверить компьютеру. Об этом пишут "Известия".

К тому времени, считают эксперты, искусственный интеллект уже будет обладать способностью оценивать развернутые ответы обучающихся. Необходимые разработки ведутся в Федеральном институте педагогических измерений. На данный момент такие работы проверяют 40 тысяч специалистов, доверяя компьютеру лишь часть экспертизы.

В Рособрнадзоре уточнили, что предпочтение искусственного интеллекта в качестве проверяющей инстанции — не самоцель, а "естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена", к тому же до полного внедрения в жизнь подобные изменения будут подвергнуты "общественно-профессиональному обсуждению и апробациям".

По мнению директора института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, к 2030 году искусственный интеллект сможет даже генерировать задания для школьников по аналогии с вопросами, которые формулируют специалисты.

Эксперт считает, что использование компьютера в качестве "проверяющего" "поможет исключить субъективный фактор" в оценивании.

Обращаясь к языку цифр, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников рассказал, что разработка искусственного интеллекта такого уровня может стоить миллиарды рублей.

Ложку дёгтя в оценку новации вносит президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, полагающий, что такой переход на компьютерную проверку знаний может снизить творческий потенциал школьника. Он убежден, что школа обязана заниматься развитием "творчески активной личности" и разрабатывать экзамены, нацеленные на раскрытие творческого потенциала учеников. "Необходимо убрать всю тестовую часть в ЕГЭ, сделать экзамен частично устным. Принимать его должен человек", — говорит Сергей Комков.

Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", вокруг ЕГЭ и ОГЭ продолжается общественная дискуссия, и сами экзамены претерпевают изменения. Так, устный экзамен станет допуском к ОГЭ по русскому языку, срезы по русскому языку и математике пройдут в начале учебного года в техникумах, сократится количество олимпиад, дающих право поступать в вуз без дополнительных испытаний.

Источник фото: Fotodom.ru

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