Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои

Представители экспертной компании Blancco назвали самые проблемные смартфоны этого года — те, что ломаются чаще остальных. Согласно опубликованным данным исследования, больше всего хлопот своим хозяевам доставляют гаджеты марки Samsung — одной из самых популярных фирм по производству мобильных телефонов.

При чем всемирно известная компания лидирует с колоссальным отрывом. Если можно так сказать, Samsung занял свое место заслуженно. Так, устройств этой марки, что подверглись поломке, оказалось больше четверти — аж 27, 4 %. "Почетное" второе место занимает не менее известная фирма-производительница смартфонов Xiaomi — у них в 2018 году вышли из строя 14,2 % устройств. Замыкает тройку Motorola, один из самых старейших брендов — 9, 6 % смартфонов этой марки вышли из строя в текущем году.

Далее фирмы-производительницы расположились в следующем порядке: HUAWEI, InFocus, 10or, LG, Longcheer, Lenovo. Самыми надежными гаджетами оказалась продукция фирмы OnePlus — лишь 2,5 % произведенной ими техники в 2018 году дали какие-либо сбои.

Если же обращаться к смартфонам на базе iOS, больше всего поломок зафиксировано у iPhone6. Следом идет iPhone6s.

Если же сравнивать показатели смартфонов на Android и iOS, в выигрыше будут последние — лишь 15,2 % продукции от корпорации Apple в этом году подверглись сбоям. У смартфонов на базе Android же показатели несколько хуже — 19 % выпущенной в 2018 году техники разочаровало своих владельцев.

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