Российскую армию оснастят "джедайскими мечами"

Представители спецподразделений России в скором будущем могут взять на вооружение необычные резаки. Карманное оружие будет способно прожигать металл при помощи плазмы. Образцы уже называют "джедайскими мечами" за внешнюю схожесть. Об этом сообщает канал "Военные материалы".

Фото: кадр из видео 2015 TEC Torch Promotion

Оружие выглядит как небольшая рукоять цилиндрической формы, она спокойно помещается в карман. При нажатии кнопки автономный резак выдает поток плазмы, который может достигать 1,5 метра в длину. Температура огненной "ленты" достигает 2500 градусов. При помощи него можно разрезать или размягчить металл.

По принципу работы оружие напоминает автогенную зажигалку, но при этом действует намного мощнее. С таким резаком военным удастся разрушить любой замок в течение 30 секунд.

Подобные "мечи" взяли на вооружение в американской армии. Устройство TEC Torch появилось в 2015 году и успело себя зарекомендовать. Сейчас его используют военные в специальных подразделениях.

Российский образец чем-то напоминает американский, однако есть одно принципиальное отличие - он дешевле в пять раз, а эффективность устройств при этом одинаковая.

В будущем планируется использовать резаки не только в военных целях. Орудия могли бы помочь сотрудникам МЧС, которым часто приходится разбирать завалы и спасать людей из закрытых помещений. В такие моменты на счету каждую секунда.