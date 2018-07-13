Найден ген, вызывающий привыкание к кокаину

Найден ген, ответственный за кокаиновую зависимость. Открытие принадлежит исследователям из Брюссельского свободного университета, оно опубликовано в EMBO reports.

Фото: Fotodom.ru

Эксперты рассказали, что результаты на грызунах, у которых "изъяли" данный ген, обнадеживают и поселяют веру в то, что скоро ученые смогут помочь склонным к наркозависимости. Лишь в Европе известно о 15 миллионах таких людей, на их лечение каждый год уходит более 60 миллиардов евро.

"Мы установили ген, который отвечает за блокировку усиливающего эффекта наркотика, приводящего к желанию его повторного потребления и, как следствие, к зависимости", — отметили эксперты в эфире RTBF.

Далее задача ученых понять, как функционирует ген, тогда можно будет начать исследования с наркозависимыми.

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