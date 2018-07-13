СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские

За последние годы Китай совершил настоящий прорыв в сфере военной техники. Так, даже Соединенные Штаты Америки, привыкшие везде и всегда видеть себя первыми и единственными, признали прогресс Поднебесной.
Так, американские военные обратили внимание на новенький китайский истребитель Чэнду J-20. В нем Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки видят главную угрозу для их собственной авиации. Не только настороженность Вашингтона доказывает, что Китай добился успеха — об этом также свидетельствует и то, что военную технику у Пекина покупают такие богатые и авторитетные страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Что касается России, то отечественные инженеры прилагают большие усилия, чтобы не отстать как от западных конкурентов, так и от авиаконструкторов из Китая. Интересно, что несмотря на то, что китайские беспилотники безусловно превзошли российские, Москва еще ни разу не обратилась к Пекину с призывом продать ей, например, пару-тройку Чэнду J-20. В отличие от тех же Соединенных Штатов Америки, что все больше и больше интересуются китайским рынком военной техники.
Несмотря на то, что Китайская Народная Республика заинтересована в потенциальной продаже военной техники Российской Федерации, китайская сторона отмечает, что вряд ли подобное может случиться в ближайшее время.
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