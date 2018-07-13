В России начнут испытания "убийцы танков"

Первые испытания на государственном уровне самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" начнутся в октябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ОПК. Пушка глубоко модернизирована и предназначена для Воздушно-десантных войск.

Фото: mil.ru

В "Ростехе" также рассказали агентству, что опытные образцы подготовлены. Также в госкорпорации рассказали о характеристиках установки.

"Спрут-СДМ1" соединяет в себе "хорошую огневую мощь, современные системы управления, легкость и аэромобильность". По сути, это "два в одном": самоходная артиллерийская установка и полноценный легкий танк одновременно, который может успешно использоваться не только в десантных, но и других родах войск", - цитирует представителя "Ростеха" ТАСС.

Разработали авиадесантируемую машину "Спрут-СДМ1" на Волгоградском тракторном заводе в конструкторском бюро. Контракт на разработку заключили в 2013, через год был представлен первый образец пушки.

До этого в армии использовался "Спрут-СД". Установка находилась на вооружении с 2006 года, однако в 2010 поставки прекратились. Новая машина оснащена унифицированной с БМД-4М ходовой часть, имеет новые двигатель и трансмиссию, а также более точное орудие для стрельбы 2А75М и современную цифровую систему управления огнем.