Ученые России и США научились диагностировать болезни плода

Специалисты Томска, Новосибирска и Вашингтона нашли метод, позволяющий изучать мозг плода на ранних этапах развития. Благодаря этому открытию специалисты смогут своевременно диагностировать проблему, что приведет к врожденным болезням. Итоги исследования напечатаны в American Journal of Neuroradiology.

Ученым удалось найти способ, позволяющий в утробе определить, как идет рост миелина, защитных клеточных мембран нервных волокон. Это поможет избежать проблем, приводящих к врожденным болезням и нейрофизиологическим отклонениям.

Данные для анализа можно будет поучить, пройдя исследование на томографе. Далее снимки подвергаются специальной математической обработке. Это позволит увидеть сигналы, что "подают" клеточные мембраны и избежать шизофрении или аутизма.

На данный момент ученые исследуют младенцев, находящихся в утробе. Позже они планируют заняться исследованием детского мозга.

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