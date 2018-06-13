Российские химики изобрели материал тверже победита

Научный тандем ученых из России и Китая создал новый сверхтвердый материал. Он прочнее и удобнее лидера современной металлургии победита, отмечается в материале на страницах Journal of Physical Chemistry Letters.

Отметим, что победит — детище советских специалистов — "микс" кобальта, вольфрама и углерода. Этот материал — основа для всех инструментов и деталей, в которых требуется особенная прочность, а также долговечность. Единственный минус — цена, из-за чего нет возможность изготовить продукт целиком из победита, специалисты вынуждены лишь покрывать им изготовляемые изделия.

Однако, как отметил участник русско-китайской разработки химик из МФТИ Артем Оганов, никто не отказывается от победита, так как иные материалы имеют большее количество недостатков. При этом коллеги Оганова не оставляют надежды найти замену. И им удалось сделать это при использовании алгоритма USPEX, его создал отечественный химик, чтобы просчитывать поведение кристаллов и других структур, состоящих из множества атомов, при очень высоком давлении, температуру и иных условиях.

Творя в этой компьютерной "лаборатории", специалисты выяснили, что пентаборид вольфрама (WB5), имеет шанс состязаться с победитом. Кроме того, соединение отличает дешевизна. WB5 уступает советскому "детищу" в трещинностойкости, однако превосходит в твердости почти в полтора раза. Также соединение выдерживает высокие температуры.

Химики отметили, что новой разработкой интересуются отечественные нефтяные компании, ведь на буровых установках должны быть качественные покрытия на сверлах и иных частях, что контактируют с твердыми горными породами.

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