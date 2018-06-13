Ученые создали женщину без недостатков

Женщину без эволюционных недостатков продемонстрировал британский антрополог, профессор Элис Робертс.

Фото: www.alice-roberts.co.uk

Как отмечает Newsweek, ученый отступила от традиционных эволюционных процессов и позаимствовала лучшие "наработки" у животных. Все это Робертс сделала для готовящейся к выходу документальной ленты. Она будет рассказывать о том, каковы научные перспективы моделирования совершенных людей.

Свое творение антрополог покрыла "кожей" рептилий, что оберегает от ультрафиолета. Улучшила всасывание кислорода Робертс за счет дыхательной системы птиц. Также женщина обрела сумку, что есть у кенгуру, и "бонусные" артерии, которые сведут к минимуму риск сердечного приступа. "Усовершенствовала" антрополог и скорость, с которой прекрасная дама сможет преодолевать километры, позаимствовав лапы у птиц. Правда это лишило женщину возможности забираться на возвышенность. Коснулись перемены и лица — уши изменили форму, они стали похожими на те, что у летучей мыши.

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