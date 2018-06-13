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Ученые: интеллект человечества упал до "рыбьего"

Наука и техника

За последние несколько десятилетий показатели IQ-тестов медленно снижаются. К таким выводам пришли ученые из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша (Норвегия). В статье Бернт Брацберг и Оле Рогеберг описывают свое исследование и его результаты.


Тайны IQ: О коэффициенте интеллекта и связанных с ним глупостях

Предыдущие изыскания показали, что интеллект людей повысился в первой половине прошлого века. Были предложены различные теории, объясняющие этот феномен, такие как, улучшение питания, здравоохранения, образования и т. д. Однако теперь, как считают норвежские ученые, эта тенденция прекратилась: люди начали глупеть.

Эксперты проанализировали результаты IQ-тестов молодых людей, приступивших к исполнению обязательного воинского долга с 1970 по 2009 год. Всего было обработано 730 000 анкет. Изучая данные, ученые обнаружили, что результаты снизились в среднем на семь баллов за поколение.

Исследователи предположили, что это "падение" может быть связано с факторами окружающей среды и образом жизни, например, изменением в системе образования. А также тем, что дети стали меньше читать и больше играть в видеоигры. К сожалению, другие исследователи пришли к аналогичным результатам. Так, британская команда недавно обнаружила, что результаты оценки IQ падают на 2,5-4,3 балла каждое десятилетие примерно с конца Второй мировой войны. И в декабре прошлого года другая группа из США выяснила, что люди, которые в детстве ели много рыбы, как правило, имеют более высокий IQ. Также влияет на интеллект и сон. Примечательно, что во многих странах современные дети едят очень мало морепродуктов.

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