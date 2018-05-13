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Источник Правда.Ру

Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход

Наука и техника

Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).


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Type 001A стал первым авианосцем китайского производства. Его спустили на воду в апреле 2017 года. Строительство боевого корабля заняло четыре года. Длина судна — 315 м, ширина — 75 м, общий вес — 70 тыс. т. Авианосец может развивать скорость около 30 морских узлов, на борту могут одновременно базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

На вооружении Китая также находится авианосный боевой корабль "Ляонин", его построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг".

Отметим, что китайские военные очень любят именно цифровые наименования своих танков, самолетов и ракет: например, китайский аналог ПАК ФА Т-50 называется J-20, а танки НОАК описываются как "типы" 96, 99 и так далее.

Как писала "Правда.Ру", перед тем как дать название новому авианосцу в стране прошло общенационального интернет-голосования. Как сообщает гокнонгское издание South China Morning Post, авианосцу дали имя рака-богомола 皮皮虾 (pipixia) — на русский оно транскрибируется как "Пипи Ся". Этот рак, кстати, является известным кулинарным деликатесом в Китае.

SCMP также рассказала, что вариант "Пипи Ся" набрал 1,37 млн голосов. Также в интернет-опросе побеждали названия: "Тайвань" и "Сунь Укун" (именно так звали "царя обезьян" из классического китайского романа).

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