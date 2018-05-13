США считают, что не отстают от России по гиперзвуковому оружию

США не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. Такое мнение высказали американские эксперты.



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Так, специалист в области вооружений Зои Стэнли-Локман уверена, США занимаются "гораздо более сложной задачей", чем Россия или Китай, так как неядерные ракеты должны с большой точностью поражать маленькие цели, а для ядерных ракет это не имеет значения.

США могут быть впереди своих конкурентов, отметил американский телеканал CNBC, транслируя слова Джеймса Эктона, специалиста по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги. Спикер также отметил, что Штаты давно разрабатывают подобное вооружение, именно это является преимуществом Вашингтона.

"Например, в рамках самой успешной американской программы гиперзвуковых планирующих блоков ракета была запущена на расстояние в 4 тысячи километров. Подобная китайская ракета не пролетела и 2 тысяч километров", — заявил Эктон.

Однако еще не так давно американские военные признавали первенство Москвы и Пекина в этой области, так как они чаще проводят успешные испытания гиперзвукового оружия. В этом контексте адмирал Гарри Хэррис открыто заявлял, что США отстают от разработок Китая в этой области, а генерал Джон Хайтен признал, что страна не способна отразить удар с использованием гиперзвуковых ракет.

Ранее стало известно, о выделении Пентагоном 928 миллионов долларов на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты для ВВС США. Контракт с компанией Lockheed Martin подразумевает разработку прототипа к 2023 году.

В продолжение темы напомним, что президент РФ Владимир Путин 1 марта, обращаясь к Федеральному собранию, представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

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