"Вести из будущего" "Правды.Ру" сбываются: не прошло и полугода

Пять месяцев назад в эфире программы "Вести из будущего" видеоканала "Правда.Ру" было заявлено об отказе России поставлять в США ракетные двигатели РД-180. Похоже, спустя некоторое время это заявление приобретает реальные черты.
В ноябре 2017 года в программе "Вести из будущего" видеоканала "Правда.Ру" речь шла как раз о таком развитии событий. То есть когда наша страна в ответ на постоянные провокации Соединенных Штатов приняла решение о прекращении поставок ракетных двигателей РД-180. Что, в свою очередь, может фактически остановить развитие американской космической программы на ближайшие десять лет.
К слову сказать, ранее американские конгрессмены и сенаторы и сами призывали отказаться от российских двигателей. Но этому активно противился Пентагон, поскольку адекватной замены у Соединенных Штатов до сих пор нет.
Россия может прекратить поставки в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергея". Об этом 13 апреля заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
"Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергия". Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники", — заявил Рябухин.
С этой точкой зрения солидарен глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Атомная, авиастроительная, ракетно-космическая отрасли — это стратегически важные сферы нашей промышленности и экономики. Поэтому освобождение их от взаимосвязи с враждебной нам страной обусловлено требованием, в том числе национальной безопасности", — сказал сенатор.
В пятницу руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. По словам спикера Госдумы, проект будет обсуждаться с представителями всех фракций, прорабатываться с экспертами и правительством, а также будет направлен в регионы.
Предполагается приостановка сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. Кроме того, депутаты предложили ввести запрет на ввоз американской алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции. Законопроект предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США. В Госдуме подчеркнули, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.
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