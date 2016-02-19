Человек шагнул в бездну: 55 лет исполнилось подвигу Алексей Леонова

Сегодня, 18 марта, исполняется 55 лет подвигу советского космонавта Алексея Леонова, который первым из землян совершил выход в открытый космос.

Как это было

Корабль "Восход-2" с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым был запущен с космодрома Байконур 18 марта 1965 года ракетой-носителем "Восход".

Через 1,5 часа после старта Леонов в скафандре впервые "шагнул в бездну".

Он провел за пределами корабля более 12 минут и "отплывал" от него более чем на 5 метров.

"То, что Леонов сделал тогда, — это эпохальное достижение в истории освоения космоса. До настоящего времени, когда перечисляют основные достижения пилотируемой космонавтики, то всегда называют три:

первый полет человека,

первый выход в открытый космос,

первый выход на поверхность Луны", —

— говорит сегодня Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского.

Обогнать американцев

Советское руководство еще в 1964 году поставило перед космонавтами задачу: обогнать США, которые планировали осуществить выход в открытый космом в программе "Джемини".

"СССР и США шли параллельными курсами. Первый американский выход в открытый космос состоялся через 2,5 месяца после нашего", — отмечает Железняков.

Экскурс в историю освоения космического пространства

За 55 лет с подвига Леонова космонавты 416 раз выходили в открыты космос. Вне космических кораблей и орбитальных станций побывали 232 человека. Среди них:

67 советских и российских космонавтов,

144 астронавта США,

по 4 француза, японца и канадца,

3 немца,

2 китайца

по 1 швейцарцу, шведу, итальянцу и британцу.

Самый длительный выход — 8 часов 56 минут — был совершен 11 марта 2001 года астронавтами НАСА Джеймсом Воссом и Сьюзен Хелмс на Международной космической станции. Космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин осуществили рекордный российский выход 2 февраля 2018 года продолжительностью 8 часов 12 минут. Рекордсменом по количеству выходов и их суммарной длительности вот уже более 20 лет является космонавт Анатолий Соловьев — за 16 выходов он набрал 78 часов 46 минут.

К слову, то, что на Луне первым побывал американский астронавт, ничуть не умаляет достижений советской космонавтики.

Как рассказывала "Правда.Ру", в США считали, что

Первым человеком на Луне мог быть гражданин СССР

Считается, что США удалось выиграть так называемую "лунную гонку" времен холодной войны, когда Нил Армстонг впервые ступил на поверхность спутника Земли.

Так ли это? Ведь Советский Союз отправлял на Луну автоматические спускаемые аппараты задолго до того, как на ее поверхность ступил Нил Армстронг, размышляет обозреватель BBC Future.

20 июля 1969 года, примерно в 10 часов вечера по хьюстонскому времени почти все телевизионные станции мира, прервав обычное телевещание, передают экстренное сообщение. Нечеткое изображение металлической лестницы на фоне пыльного черно-белого ландшафта сопровождалось титрами "Прямая трансляция с лунной поверхности".

Затаив дыхание, телезрители смотрели на экраны, где сначала появляется только ботинок астронавта, облаченного в скафандр. Затем человек делает прыжок и камера, следящая за его движением, поворачивается, показывая пустынную поверхность Луны, усеянную кусками породы, испещренную кратерами и горными хребтами.

Голос человека в скафандре звучит неразборчиво. Он несколько раз подпрыгивает неподалеку от лунного модуля, затем вынимает из набедренного кармана флаг, прикрепленный к складному каркасу и втыкает его в лунный грунт. После чего отдает честь красному полотнищу с серпом и молотом, едва колыхающемуся в безвоздушном пространстве.

Фантастика? Однако эта альтернативная история освоения Луны совсем не так уж и нереалистична, считает обозреватель.

В феврале 2016 г. исполняется 50 лет событию, делавшему шансы СССР на первенство в высадке человека на Луну очень реальными: советская автоматическая станция "Луна-9" стала первым аппаратом, совершившим успешную мягкую посадку на лунную поверхность. И первым человеком на Луне мог бы стать не кто иной, как Алексей Леонов. Благодаря той экспедиции были получены ответы на фундаментальные вопросы, касавшиеся характеристик лунного грунта, что сделало возможными последующие пилотируемые полеты на Луну.

"В середине 1960-х гг. и США, и СССР стремились первыми высадить человека на Луну", — говорит Дуг Миллард, куратор космической экспозиции в лондонском Музее науки, где сейчас проходит выставка обширной коллекции экспонатов, связанных с советской эпохой освоения космоса. И, прежде чем отправлять на Луну экипаж, необходимо было посадить на ее поверхность автоматическую станцию. "Мы часто забываем о советских достижениях в этой области", — отмечает он.

Высота "Луны-9" составляла около 3 м. Прямоугольное основание было снабжено четырьмя опорами, что весьма походило на конструкцию лунного модуля американской программы "Аполлон". На основании крепился вертикальный цилиндр, а на нем — яйцеобразный купол, напоминающий нераскрытый цветочный бутон. Гениальное техническое решение!

Вместо того чтобы просто объявить об успешном прилунении станции в Океане Бурь, произошедшем 3 февраля 1966 г., руководители экспедиции нашли более хитрый способ оповестить мир о своем достижении. План этой сложной экспедиции был проработан советскими учеными до мельчайших подробностей.

"Радиочастоту, на которой станция передавала на Землю изображения лунной поверхности, можно было прослушивать безо всякого труда; я уверен, что ее выбрали намеренно, — говорит Миллард. — Сообщения засекла британская обсерватория Джодрелл Бэнк, и изображения облетели весь мир". Читателям газет того времени могло представляться, что СССР находится в шаге от победы над США в лунной гонке.

Сэр Бернард Лавелл, директор обсерватории Джодрелл Бэнк и знаменитый радиоастроном, в комментарии для Би-би-си назвал прилунение "Луны-9" "историческим событием" и "последним необходимым шагом на пути к пилотируемой экспедиции на Луну".

Помимо передачи на Землю девяти изображений, "Луна-9" дала ответ на вопрос, серьезно беспокоивший специалистов по подготовке пилотируемых лунных экспедиций по обе стороны Железного занавеса. Имелись опасения, что лунная поверхность покрыта глубокими "зыбучими песками" из пыли, в которых спускаемый аппарат попросту утонет.

Успешная посадка "Луны-9" продемонстрировала, что лунный грунт в действительности является твердым. Это знание помогло обеим странам в дальнейшем планировании программ освоения спутника Земли. Профиль миссии, разработанный для советской пилотируемой экспедиции, походил на американский — огромная ракета должна была доставить орбитальный командно-служебный и лунный модули на окололунную орбиту.

Правда, в отличие от от рассчитанного на трех астронавтов корабля "Аполлон", в котором из командного модуля можно было напрямую перейти в лунный, в советском аппарате одному из двух членов экипажа предстояло перебраться в лунный модуль через открытый космос и совершить прилунение в одиночку.

Самым очевидным кандидатом на роль первого человека на Луне был космонавт Алексей Леонов, который ранее впервые в мире совершил выход в открытый космос.

При возможном прилунении у Леонова было бы меньше вариантов для выбора площадки, что делало ее теоретически более опасной, чем в американском варианте. Однако в советской программе было предусмотрено несколько запасных сценариев на случай неудачного прилунения, которые отсутствовали в американской.

У лунного модуля имелся запасной двигатель, а перед отправкой экипажа к Луне туда должен был полететь беспилотный лунный модуль, который Леонов смог бы использовать в случае неисправности основного лунного модуля. Кроме того, перед полетом Леонова предполагалось прилунение автоматического лунохода, который выполнял бы роль радиомаяка. Леонов мог бы воспользоваться луноходом и в случае чрезвычайной ситуации, добравшись с его помощью до резервного лунного модуля и затем вернувшись сначала на орбитальный модуль, а после и на Землю.

План этой сложной экспедиции был проработан до мельчайших подробностей. Лунный модуль успешно испытали в беспилотном режиме на околоземной орбите.

А в 1970 г. прилунился первый автоматический луноход — "Луноход-1", размерами с небольшой легковой автомобиль. Однако программу создания сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1, необходимой для доставки советского экипажа на окололунную орбиту, постигла неудача. По размерам Н-1 была сходна с американской Saturn 5. Ее высота составляла 105 метров; в состав одной только первой ступени входило 30 двигателей.

Работы по программе Н-1, начатые выдающимся советским конструктором Сергеем Королевым, завершались уже после его скоропостижной смерти и проходили в авральном режиме. Стендовые испытания двигателей были проведены в неполном объеме, и первый испытательный старт "сырой" ракеты назначили на февраль 1969 г. В общей сложности было проведено четыре пробных пуска — все они закончились неудачно.

Первая ракета загорелась через минуту после взлета, вторая огненным шаром рухнула на стартовый стол, третья разрушилась в полете, а четвертая взорвалась. Если бы первым был Леонов, цвета флага, установленного на Луне, были бы другими, но он точно так же колыхался бы в вакууме.

К ноябрю 1972 г., когда состоялся четвертый аварийный пуск Н-1, СССР уже гарантированно проигрывал гонку по высадке первого человека на Луну, хотя советская лунная программа была официально закрыта лишь в 1974 г. Однако не следует забывать, что первой мягкую посадку на поверхность Луны совершила советская автоматическая станция.

А в январе 1973 г., через несколько недель после того, как Юджин Сернан стал последним (на сегодняшний день) человеком, ступившим на лунную поверхность, второй советский автоматический луноход приступил к четырехмесячному путешествию по Луне, в процессе которого на Землю передавались изображения в высоком разрешении.

Если бы программа Н1 стартовала на несколько лет раньше, Алексей Леонов вполне мог бы стать первым человеком на Луне. Впрочем, отмечает Миллард, даже в этом случае скептиков было бы не переубедить.

Напомним, как рассказывала Правда. Ру, предполагается, что через 14 лет может состояться полноценная экспедиция на Луне.

Одними из первых астронавтов, кто побывает на спутнике нашей планеты, будут российские специалисты. О том, что такая экспедиция запланирована на 2029 год, заявил руководитель ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

И еще одна новость: недавно "Роскосмос" и ЕКА заключили соглашение по поводу серии запусков беспилотных аппаратов, которым предстоит исследовать Южный полюс Луны с целью подготовки пилотируемого полета и в перспективе — создания постоянного обитаемого поселения на спутнике Земли. О том, насколько реальна "колонизация Луны", рассказывает в своем материал на Pravda. Ru Ирина Шлионская.