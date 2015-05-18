Крысы оказывают сородичам взаимную помощь

Исследователи изучили социальное взаимодействие крыс и обнаружили интересные особенности, которые проявляются во взаимопомощи этих животных. Ученые выяснили, что крысы быстро приходят на помощь своим сородичам, если знают, что им в ответ тоже окажут помощь.

Ученые подарили утке новую жизнь

Крысы способны запоминать сородичей, которые им помогали, и могут хранить эту информацию в своей памяти в течение длительного времени.

"Благодаря развитым когнитивным способностям крысы создают взаимодействия и поддерживать их в течение длительного времени", — сообщают ученые.

Специалисты утверждают, что принцип "услуга за услугу" распространен не только у крыс, но и у других высокоразвитых животных.

В 2015 году "Правда.Ру" писала о том, что крысы способы сопереживать и помогать другому существу.

Крысы способны пожертвовать шоколадом ради спасения сородичей

Исследование, проведенное в Kwansei Gakuin University, подтверждает наличие у крыс эмпатии, то есть сопереживания другому существу и желание помочь ему, если оно оказывается в затруднительной ситуации.

Такой вывод был сделан на основе опыта. В клетке с двумя крысами устанавливали прозрачную перегородку, в которой имелась дверца, которую крыса могла открыть. Затем одну из частей клетки заполняли водой до такой степени, чтобы крыса могла только плавать или находиться на поверхности, держась за специальный выступ. Второй крысе было нужно открыть дверцу, чтобы ее страдающий в воде сородич мог выбраться из затопленной части клетки.

Стоит отметить, если вторая часть клетки оставалась сухой, крыса не открывала дверцу, так что речь не шла о желании общения. Если крыса и сама ранее оказывалась в затапливаемой части клетки, то она открывала быстрее, чем не имевшие встречи с водой особи.

В последней части эксперимента за другой дверцей имелся шоколад, но в большинстве случаев крысы сперва спасали сородича из воды и только потом устремлялись к лакомству.

Ученые полагают, что эмпатия является эволюционным приобретением, имеющим основой отношения матери и детенышей. Эмпатия, как способность переживать чужое состояние и иметь желание помочь другому, выгодна для вида, так как позволяет матери оценивать состояние потомства и в нужной мере помогать ему.

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