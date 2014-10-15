Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути

Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики. Необходимый для жизни элемент был найден в галактике Маркарян 231, которая расположена в 580 миллионах световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.

Марс: вода — есть, жизни — нет?

По мнению ученых, кислород находится и в других галактиках, однако он представлен в виде льда. Ранее кислород находили только в пределах нашей галактики: в Облаке Ро Змееносца и близ Туманности Ориона.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что у жителей Земли еще нет достаточно кислорода, чтобы колонизировать Марс.

Ученые из технологического Университета штата Массачусетс (США) считают, что отправлять экспедицию для колонизации Марса пока еще очень рано. По их мнению, первые жители Красной планеты с Земли спустя 68 дней своего проживания там погибнут от приступов удушья.

Исследователи считают, что колонизаторам Марса будет не хватать кислорода. По мнению специалистов, он закончится именно на 68-й день экспедиции на планету.

Печальный вывод был сделан экспертами после того, как они неоднократно просчитывали и анализировали атмосферу Марса, а также после пересчета возможностей системы производства кислорода. По мнению ученых, на данный момент еще рано задумываться о полете на Марс пилотируемой экспедиции.

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