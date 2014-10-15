Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики. Необходимый для жизни элемент был найден в галактике Маркарян 231, которая расположена в 580 миллионах световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
По мнению ученых, кислород находится и в других галактиках, однако он представлен в виде льда. Ранее кислород находили только в пределах нашей галактики: в Облаке Ро Змееносца и близ Туманности Ориона.
Ученые из технологического Университета штата Массачусетс (США) считают, что отправлять экспедицию для колонизации Марса пока еще очень рано. По их мнению, первые жители Красной планеты с Земли спустя 68 дней своего проживания там погибнут от приступов удушья.
Исследователи считают, что колонизаторам Марса будет не хватать кислорода. По мнению специалистов, он закончится именно на 68-й день экспедиции на планету.
Печальный вывод был сделан экспертами после того, как они неоднократно просчитывали и анализировали атмосферу Марса, а также после пересчета возможностей системы производства кислорода. По мнению ученых, на данный момент еще рано задумываться о полете на Марс пилотируемой экспедиции.
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